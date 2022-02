PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 février – Coupe de France

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Nice et moins de 3,5 buts (1.80)

Après avoir éliminé le PSG en huitième de finale, Nice défie le 3e du championnat, Marseille. Les Aiglons vont devoir régler les problèmes qu’ils ont à domicile. Dans leur stade ils se sont déjà inclinés à quatre reprises. C’est beaucoup trop pour un club jouant la 2e place en Ligue 1. Ils restent d’ailleurs sur une défaite plus que surprenante ce week-end face à Clermont. Les Marseillais ont renversé Angers au Vélodrome (5-2). Les Olympiens ont vite été menés deux buts à zéro mais Milik par un triplé a permis à son club d’aller chercher un très beau succès. Je pense que cela a pu leur donner confiance. Il faut qu’ils profitent du fait de ne pas jouer le PSG. Je ne vois pas l’OM perdre ce soir. Avec deux bonnes défenses je miserais également sur moins de 3,5 buts.



