PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Lyon et au moins trois buts dans la rencontre (1.88)

C’est un des matches les plus attendus du championnat. L’OL reçoit le PSG mais ce n’est peut-être pas le grand choc pressenti en début de saison. En effet, les Gones ne sont que 13e de Ligue 1 à vingt-deux points des Parisiens au classement. Ils restent sur trois matches nuls consécutifs et même sur quatre journées sans victoire. Une aberration pour un club avec le budget de Lyon qui s’est incliné contre Reims et n’a pris qu’un point à Bordeaux, à Lille et face à Metz. Cependant on sait que cette rencontre face au Paris Saint-Germain n’est pas comme les autres. On l’a vu à l’aller. Les Lyonnais avaient dominé les débats mais s’étaient inclinés en toute fin de rencontre. Le PSG a de nombreux absents entre les joueurs touchés par le Covid-19 et les blessés, mais même sans DI Maria, Neymar ou encore Messi, l’équipe titulaire peut faire peur. Je ne vois pas Paris perdre. Je pense même que l’on va voir pas mal de buts dans cette rencontre !

