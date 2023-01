PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Atalanta ne perd pas à Bologne et les deux équipes marquent (2.10)

Seulement quatre places d'écart entre Bologna (11e) et l'Atalanta (7e) et pourtant le trou est fait entre ces deux équipes puisque les Bergamasques comptent neuf points d'avance sur leurs adversaires du jour, grâce notamment à un excellent parcours à l'extérieur: cinq victoires, deux nuls et une seule défaite, certes surprenante, à Lecce ! Les Nerazzurri visent l'Europe alors que les Rossoblù ont pour objectif de se maintenir en Série A puisqu'ils ne comptent que quatre longueurs d'avance sur le 17e et premier non relégable, Spezia Calcio ! Si les Bolognais n'ont perdu qu'une seule fois à domicile en huit rencontres, il faut souligner qu'ils n'ont reçu aucune des huit premières équipes de Série A. Aujourd'hui, la venue de l'Atalanta à Renato dall'Ara constituera le premier choc de la saison pour le BFC 1909 devant son public. Comme les Bergamasques ont pris des points à Bologne dans 70 % des cas lors de leurs dix dernières visites, je serais étonné qu'ils s'inclinent. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

