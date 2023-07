PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 juillet – Wimbledon ATP

Notre pronostic : Bublik bat Rublev (2.00)

Voilà un duel qui promet d’être particulièrement serré. Alexander Bublik n’a plus rien à voir avec le joueur qu’il était en début d’année. Le Kazakhe pratique un très beau tennis sur gazon et reste aujourd’hui sur une série de 8 succès consécutifs. Vainqueur très solide de McDonald, Wolf et Marterer aux tours précédents, il a auparavant soulevé le trophée à Halle, en s’imposant notamment en finale contre… Andrey Rublev. Le Russe réalise lui aussi de belles performances sur herbe et cherchera à atteindre les quarts de finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Alors que le vainqueur a de grandes chances d’affronter Novak Djokovic au prochain tour, il est tout à fait probable d’assister à un duel à rallonge aujourd’hui. Bublik pourrait profiter de l’avantage psychologique pour faire mal une nouvelle fois à son rival du jour.

