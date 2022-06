PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic : le Portugal bat la République Tchèque et plus de 2,5 buts dans le match (2.00)

Le Portugal aime cette compétition. Très larges vainqueurs de la Suisse il y a quatre jours (4-0), les joueurs de Fernando Santos ont une nouvelle fois prouvé qu’ils étaient particulièrement redoutables à domicile, où ils ont remporté huit de leurs neuf dernières rencontres. Surtout, ils ont inscrit pas moins de vingt-cinq buts au cours de ces matches. Une statistique impressionnante qui prouve l’efficacité offensive de cette équipe lorsqu’elle joue devant son public. En face, la République Tchèque réalise un très bon début de tournoi. D’abord victorieux face aux Suisses, les joueurs de Jaroslav Sihavy ont failli avoir le scalp de l’Espagne avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes (2-2). Deux rencontres encourageantes qui me laissent penser qu’il y aura des buts à l’Estadio José Alvalade de Lisbonne. Je miserais donc sur un succès Portugais à domicile avec plus de 2,5 buts dans le match. Un pari qui vous permet de doubler la mise

Pariez sur Portugal - République Tchèque ici !

Les autres options :

L’Espagne bat la Suisse (1.90)

La Macédoine du Nord ne perd pas face à la Géorgie et plus de 1,5 but dans le match (1.85)

L’Estonie ne perd pas à Malte et moins de 2,5 buts dans le match (2.00)

Cote totale des quatre paris du jour : 14.06