PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 mai – Serie A

Notre pronostic : la Fiorentina ne perd pas face à l'AS Rome et les deux équipes marquent

C’est une rencontre importante dans la dernière ligne droite pour l’Europe. Après une excellente période, les Fiorentina a complètement craqué, enchaînant quatre défaites consécutives, dont trois en championnat. Cependant, un seul de ces revers le fut au Stadio Artemio Franchi. La Viola reste, en effet, la troisième meilleure équipe de Série A à domicile cette saison, derrière les deux clubs de Milan. Surtout, le championnat est le seul chemin pour une qualification européenne pour les joueurs de Vincenzo Italiano. Ce qui n’est pas le cas de l’AS Rome, tout juste qualifié pour la finale de la Conference League, et qui peut donc espérer décrocher son ticket pour la Ligue Europa via cette compétition. Les Romains sont, en revanche, sur une mauvaise dynamique en championnat, avec seulement deux points pris sur les trois derniers matches. La fatigue pourrait, de plus, se faire ressentir après l’accumulation des rencontres. Je vous propose donc de miser sur la Fiorentina qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

