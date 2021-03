PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 mars Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire de la Juventus face à Porto et but de C. Ronaldo (1.88) !

La Juve doit absolument se remettre de la défaite du match aller. Les Portugais s’étaient imposés à domicile (2-1). Si l’on voit le verre à moitié plein, ce résultat n’est pas une mauvaise chose pour les Turinois qui ont toutes leurs chances avec ce but inscrit à l’extérieur. Depuis ce revers, ils n’ont pas perdu en championnat avec trois victoires en quatre matches et dix buts inscrits dont trois par Cristiano Ronaldo. Le Portugais n’a pas apprécié la performance de son équipe au match aller et on peut être sûr qu’il sera motivé ce soir pour renverser la situation. S’il a signé à la Juve, c’était pour faire gagner la Ligue des Champions à ce club qui ne l’a plus remportée depuis 1996. Une éternité pour un club qui domine très largement son championnat depuis plusieurs années. C’est pourquoi je pense que ce soir la Juventus va gagner ce soir et se qualifier pour les quarts notamment grâce à une réalisation de Ronaldo !

Les autres options :

Jo-Wilfried Tsonga bat Feliciano Lopez à Marseille (1.85)

Cote totale pour les deux paris du jour : 3.48

Pariez sur Juventus – Porto ici !