PRONOS PARIS RMC Le pari du jour étranger du 14 mai – F.A Cup - finale

Notre pronostic: Liverpool bat Chelsea (2.10)

Avantage à Liverpool lors de la finale de la Cup à Wembley contre Chelsea… même si les deux clubs n’ont pas réussi à se départager lors des trois premières confrontations cette saison: deux nuls en Premier League et un en finale de Coupe de la Ligue, remportée par les Reds aux tirs au but fin février ! Depuis cette rencontre, Le LFC a gagné quatorze matches pour trois nuls et une défaite sans aucune incidence face à l’Inter à Anfield (1-0) car les Anglais s’étaient imposés 2-0 à l’aller à Giuseppe Meazza. La dynamique des Londoniens sur la même période est moins impressionnante: onze victoires, deux nuls mais quatre revers (Brentford, Real Madrid, Arsenal et Everton). Pas vraiment rassurant avant d’affronter ce qui est sûrement l’une des meilleures équipes d’Europe. Liverpool sait pertinemment que le titre de champion reviendra à Manchester City à moins d’un miracle peu probable mais Jürgen Klopp ne veut pas rater le triplé Ligue des champions/Coupe d’Angleterre/Coupe de la Ligue. Supérieurs aux Blues, les Reds me semblent capables de remporter cette Coupe dans le temps réglementaire. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

