PRONOS PARIS RMC Le pari du jour européen du 25 février Ligue Europa

Notre pronostic: Lille ne perd pas à Amsterdam et moins de 2,5 buts dans le match (2.95)

Attention, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de vous annoncer que le LOSC va créer l’exploit à l’ArenA d’Amsterdam… mais un bon résultat du leader de Ligue 1 chez le leader d’Eredivisie ne m’étonnerait pas du tout malgré le score du match aller. En effet, si l’Ajax reste sur dix victoires consécutives, Sébastien Haller est y pour quelque chose depuis son arrivée au mercato d’hiver, et l’avant-centre français n’est pas inscrit sur la liste des «Rouge et Blanc» en Ligue Europa. Par ailleurs, les internationaux Promes et Huntelaar seront absents tout comme le gardien Onana. Par ailleurs, les Lillois sont meilleurs en déplacement sur la scène européenne: victoire 3-0 à Milan et 4-1 à Prague pour une défaite à Celtic Park dans un match qui ne comptait pas pour la qualification. Ensuite, les Dogues restent sur huit succès de suite hors de leurs bases grâce à une solidité défensive exceptionnelle. Le score le plus courant de Lille à l’extérieur étant le 1-0, je vous propose de tenter un coup… N2 et moins de 2,5 buts dans le match. Et tant mieux si c’est 2-0 !

Fiabilité : 40 %

Pariez sur Ajax - Lille ici