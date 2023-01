PRONOS PARIS RMC Le pari du jour tennis d'Eric Salliot du 16 janvier - Open d'Australie

Mon pronostic : A. Cornet sort L. Fernandez (2.25) !

Entrée en lice compliquée sur le papier pour Alizé ! La Française défie Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open en 2021 ! La Canadienne sort d'une année particulière avec des hauts (quart de finale à Roland Garros) et des bas (forfait pour Wimbledon à cause d'une fracture de fatigue au pied. Cornet aura fort à faire mais elle peut s'appuyer sur son expérience à Melbourne. Rappelez-vous l'an dernier : elle a créé la sensation en atteignant les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et je pense qu'elle sera soutenue par le public australien. Je tente donc le gros coup : victoire d'Alizé (2.25) !

