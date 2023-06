PRONOS PARIS RMC Le pari du jour tennis du 6 juin - Roland-Garros

Notre pronostic : C. Alcaraz sort S. Tsitsipas en trois sets (1.98) !

Le pronostic brut annoncé en titre peut paraître sévère pour Tsitsipas ! Le Grec, finaliste de l'Open d'Australie cette année, demi-finaliste de Roland-Garros en 2020, est un joueur redoutable sur terre battue qui n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Problème : il va affronter le phénomène Carlos Alcaraz, vainqueur des masters 1000de Barcelone et de Madrid et favori désigné pour soulever le trophée Porte d'Auteuil. L'Espagnol mène (3-1) dans les confrontations directes et il a remporté facilement la dernière au mois d'avril en Catalogne (2-0). Alcaraz a lâché un set en debut de tournoi contre Taro Daniel mais il s'est montré impressionnant au tour précédent contre Lorenzo Musetti. Il n'y a donc rien d'incongru à miser sur un succès du Roi Carlos en trois manches (1.98) ! Fiabilité : 82%

