PRONOS PARIS RMC Le pari du jour tennis du 7 juin - Roland-Garros

Notre pronostic : H. Rune écarte C. Ruud (2.05) !

C'est le duel scandinave que tous les fans de tennis attendaient depuis le tirage au sort ! Le remake du quart de finale de l'an dernier remporté par Ruud (3-1). Les choses ont bien changé depuis un an : le Norvégien, finaliste de l'Open d'Australie, est passé à côté de sa tournée de terre battue et il a perdu la dernière confrontation entre les deux hommes : victoire de Rune en demi-finale à Rome (2-1). Le Danois, lui, semble avoir passé un cap en 2023 et il parvient à gérer les moments chauds, notamment contre Cerundolo au tour précédent (victoire en cinq sets). Vu les cotes proposées, je me dis qu'il faut miser sur un nouveau succès de Rune (2.05) ! Fiabilité : 61%

