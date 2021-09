PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur 4 septembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Russie s'impose à Chypre (1.41)

La Russie, co-leader du groupe H avec la Croatie (7 points en quatre matches), ne peut se permettre une contre-performance à Chypre dans la course à une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Chypriotes n'ont remporté qu'un seul match sur six en 2021 (1-0 face à la Slovénie) et restent sur trois revers consécutifs sans marquer le moindre but (0-1 en Hongrie, 0-4 en Ukraine et 0-3 à Malte). Pas vraiment rassurant avant d'affronter des Russes qu'ils n'ont jamais battus: un nul (1997) pour quatre défaites dont la dernière à domicile 5-0 (2019). Alors pourquoi hésiter ?

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

La Croatie ne perd pas en Slovaquie (1.22)

L'Autriche ne perd pas en Israël (1.29)

La Norvège gagne en Lettonie (1.30)

La Turquie gagne à Gibraltar par au moins 3 buts d'écart (1.20)

Le Danemark gagne aux Iles Féroé par au moins 2 buts d'écart (1.27)

Cote totale des six paris extérieurs du jour: 4.40

