PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 1 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic: Milan s’impose sur la pelouse du Genoa (1.60)

Réaction impérative pour le Milan AC (2e) ce soir à Gênes ! Les Rossoneri, battus 4-3 à Florence et 3-1 par Sassuolo lors des deux dernières journées, doivent réagir chez le 18e de Série A qui n’a toujours pas remporté une seule rencontre à domicile (trois nuls et trois défaites) et ne compte qu’un seul succès cette saison, le 12 septembre à Cagliari. Les Milanais n’ont pas droit à l’erreur sur le pelouse du Genoa sous peine de voir le Napoli s’envoler en tête du classement, surtout s’il parvient à s’imposer à Sassuolo comme je le pense. N’oublions pas que les partenaires de Maignan, Hernandez et Giroud restent sur quatre succès en cinq déplacements (la Spezia, Bergame, Bologne et Rome) et qu’ils tournent à une moyenne de 3,2 buts par match à l’extérieur cette saison ! Pour toutes ces raisons… banco sur le Milan AC à Gênes !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Montpellier ne perd pas à Metz (1.49)

Monaco ne perd pas à Angers (1.35)

Lens ne perd pas à Clermont (1.44)

La Roma ne perd pas à Bologne (1.38)

Naples gagne à Sassuolo (1.80)

Chelsea gagne à Watford (1.28)

Liverpool gagne à Everton (1.37)

Man. City s’impose sur la pelouse d’Aston Villa (1.34)

Cote totale pour les neuf paris extérieurs: 18.32

