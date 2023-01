PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 1 février - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille s’impose à Nantes (1.75)

La dynamique reste très positive même si Marseille vient de se faire accrocher au Vélodrome (comme je l’avais annoncé dans les Paris RMC samedi) par Monaco (1-1). En neuf matches, le bilan est exceptionnel : huit victoires et un nul toute compétition confondue ! De son côté, Nantes vient d’aligner huit rencontres sans défaites (trois victoires et cinq nuls) : soit contre des clubs de bas de tableaux, soit des équipes en difficulté comme l’OL, soit face à des amateurs en Coupe de France. Contre un candidat au titre ou tout du moins à la deuxième place qualificative directement pour la prochaine Ligue des champions, la donne risque de changer. Surtout que les Marseillais voyagent très bien cette saison : six victoires, deux nuls et une défaite au Parc des Princes (1-0). Les Canaris peuvent être inquiets. Les trois dernières victoires de l’OM (Monaco, Montpellier et Troyes) le prouvent. Pour toutes ces raisons… banco sur un succès à l’extérieur des hommes de Tudor !

Fiabilité : 60 %

