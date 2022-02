PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 février - Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Antwerp s'impose à Seraing (1.78)

Je vous ai déjà régulièrement proposé la victoire d'Antwerp (2e derrière l'Union Saint-Gilloise) à l'extérieur cette saison en Belgique et cela s'est avéré payant puis que les Anversois comptent huit succès en treize déplacements. Battu à domicile le week-end dernier par le futur champion, le RAFC voudra rebondir au plus vite afin de garder sa deuxième place au classement devant Bruges et Anderlecht en prenant les trois points à Seraing (avant-dernier de Jupiler League) qui s'est déjà incliné six fois devant son public. Pour réussir sa mission, Antwerp comptera son attaquant suisse Michael Frey, auteur de 18 buts depuis le début du championnat belge.

Fiabilité : 65 %



Les autres options :

Salzbourg gagne sur la pelouse du Rapid de Vienne (1.48)

Kisvarda gagne sur la pelouse d'Ujpest (2.25)



Cote totale pour les trois paris extérieurs: 5.93



Pariez sur Seraing - Antwerp ici