PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille gagne à Troyes (1.70)

Marseille n'a perdu qu'une seule fois cette saison à l'extérieur, au Parc des Princes, et par la plus petite des marges, mais s'est imposé à cinq reprises en huit déplacements. La tâche de Troyes, pourtant spécialiste des matches nuls à domicile (six en huit rencontres, pour une victoire et une défaite), s'annonce difficile pour des Olympiens qui ont fait le plein depuis le reprise post Coupe du monde: 6-1 contre Toulouse, 2-1 à Montpellier et 2-0 à dix contre onze en Coupe de France contre Hyères à Martigues. Sur le papier, l'OM est supérieur à l'ESTAC mais il faudra le prouver à Troyes. Sur les dix derniers déplacements dans l'Aube, les Marseillais ont pris des points dans 80 % des cas. Comme ils possèdent la troisième défense à l'extérieur avec seulement sept buts encaissés et que les Troyens marquent deux fois moins de buts devant leur public qu'en déplacement (10/19), je verrais bien le 3e du championnat s'imposer chez le 13e, ce qui paraît finalement assez logique.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Lille gagne à Brest (1.96)

Monaco gagne à Lorient (1.90)

Lens gagne à Strasbourg (2.00)

Cote totale pour les trois paris de folie du jour: 12.66

Pariez sur Troyes - Marseille ici