PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: l'Allemagne s'impose en Hongrie (1.41)

Tenue en échec (1-1) en Italie et face à l'Angleterre en Ligue des Nations, l'Allemagne n'a pas droit à l'erreur à Budapest si elle veut aller loin dans cette compétition. Face à l'adversaire le plus faible du groupe, la Nationalmannschaft doit impérativement s'imposer contre une équipe qui a déjà créé une surprise en battant les Anglais (1-0) mais qui a chuté en Italie (2-1). Notez quand même que les Hongrois, à domicile, n'ont plus battu les Allemands depuis... 63 ans. Bien que l'on soit en fin de saison et que les hommes d'Hansi Flick aient disputé plus de matches que les Magyars, je ne les vois pas ne pas prendre les trois points à Budapest, même si, lors du dernier Euro, les deux sélections avaient terminé dos à dos (2-2).

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

La Belgique ne perd pas au Pays de Galles et les deux équipes marquent (2.05)

La Turquie gagne au Luxembourg (1.48)

L'Ecosse ne perd pas en Irlande (1.39)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 5.95

