PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 mai – Premier League - Angleterre

Everton (16e) est sorti de la zone rouge grâce à ses deux derniers matches: victoire 1-0 contre Chelsea puis 2-1 à Leicester ! Les Toffees ne comptent qu’une longueur d’avance sur Burnley et Leeds et doivent donc absolument profiter de leur déplacement à Watford (19e) pour s’éloigner encore des trois dernières places. Leur tâche semble tout à fait réalisable car les Hornets sont déjà condamnés à la relégation en Championship et restent sur six défaites consécutives (3 buts inscrits pour 15 encaissés). De surcroit, Watford vient d’aligner une série hallucinante… 11 défaites d’affilée devant son public ! Pour toutes ces raisons, je vous conseille de miser sur la victoire des coéquipiers de Richarlison !

