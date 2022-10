PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : la Juventus gagne à Haifa (1.72) !

Défaite interdite en Israël pour les Turinois ce soir ! S'ils veulent rester dans la course aux huitièmes de finale, les partenaires d'Adrien Rabiot doivent prendre trois points sur la pelouse du Maccabi avant deux dernières journées cruciales face au Benfica et au PSG. Après un début de saison laborieux, la Juventus a retrouvé des couleurs même si la défaite concédée à Milan le weekend dernier (2-0) montre que l'équilibre est fragile. Heureusement pour les Italiens, le Maccabi souffre de l'enchaînement des matches et a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres. Haifa est toujours leader de son championnat mais les coéquipiers de Frantzdy Pierrot ont concédé deux défaites sur les trois dernières journées. Banco pour une victoire des Bianconeri (1.72) ! Fiabilité : 71%.

