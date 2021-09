PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 11 septembre Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Dortmund s’impose contre le Bayer Leverkusen (2.20)

On reste en Bundesliga avec un autre match très intéressant à suivre. Les deux clubs réalisent un bon début de championnat. Leverkusen est toujours invaincu avec un nul et deux succès. Ces victoires, lors des deux dernières journées, ont été faciles, que ce soit face à Monchengladbach (4-0) ou à Augsbourg (1-4). Les joueurs de Dortmund sont donc prévenus, eux, qui ont six points et ont donc perdu une fois à Fribourg (2-1). Ils se sont bien repris en allant chercher un très beau succès dans le temps additionnel face à Hoffenheim grâce à Haaland (3-2). C’est le genre de scénario qui fait le plus grand bien et qui donne des ailes. C’est pourquoi je pense que Dortmund va s’imposer à l’extérieur cet après-midi. Un pari coté à 2.20 !

