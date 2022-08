PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 août - Ekstraklasa - Pologne

Notre pronostic: le Legia Varsovie gagne à Lodz (1.86)

Match a priori déséquilibré entre un promu et le champion de Pologne 2021 ! Widzew Lodz, l'ancien club de Zbigniew Boniek, redécouvre l'élite et l'apprentissage se fait petit à petit: une victoire à Biaslystok pour un nul et deux défaites en quatre journées dont trois disputées à l'extérieur ! Devant son public, Lodz s'est incliné 1-0 face au Lechia Gdansk. Un scénario semblable ne m'étonnerait pas contre le Legia qui veut redevenir un protagoniste sérieux dans la course au titre après une saison complètement ratée (10e). Entre un promu qui n'a remporté qu'une rencontre sur quatre et un candidat à l'Europe qui n'a perdu qu'une fois sur quatre, je fais confiance au favori, même en déplacement... surtout quand le bilan entre les deux clubs est si révélateur: 0 victoire, 3 nuls et 17 défaites pour le Widzew face au Legia en ving ans !

Fiabilité : 60 %

