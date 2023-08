PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 août – Liga – Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Bilbao (2.05)

C’est devenu une habitude, le Real Madrid s’impose généralement dans la cathédrale de San Mames ! Les « Merengues » restent sur quatre victoires au Pays Basque et comptent bien poursuivre cette belle série ce soir en ouverture de la Liga. Si le Real a été irrégulier lors de sa préparation (victoires contre le Milan AC et Manchester United mais défaites contre la FC Barcelone et la Juventus), l’Athletic n’est visiblement pas encore tout à fait prêt : une victoire contre Nexaca (MEX), quatre nuls face à Guadalajara, Santander et Manchester, et une défaite contre le Celtic Glasgow, des adversaires d’un calibre bien inférieur à ceux du Real… à l’exception des Red Devils. Même sans Benzema parti en Arabie-Saoudite et Courtois blessé, les Madrilènes, emmenés par les Vinicius, Rodrygo, Modric, Camavinga et autre Tchouaméni, ont encore les armes pour prendre les trois points à Bilbao grâce à un effectif renforcé par Bellingham et Joselu (Güler est out). Pour sa part, l’Athletic compte neuf départs pour trois arrivées. Dans ces conditions, banco sur une 5e victoire consécutive du Real à San Mames !

Fiabilité : 50 %

