PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 février - Ligue 2

Notre pronostic: Toulouse s'impose à Valenciennes (1.84)

Quand le leader de Ligue 2 se déplace chez le 16e et que la cote est à 1.84, il me semble qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps. Toulouse, relancé par son succès face à Dijon (4-1) après l'élimination surprise contre Versailles en 1/4 de finale de la Coupe de France, peut maintenant se consacrer entièrement à son objectif principal... le retour en Ligue 1. Pour garder leur fauteuil de leader, les Toulousains doivent impérativement s'imposer à Valenciennes car le Paris FC a de grandes chances de battre Quevilly (voir la rubrique "pari sûr"). La mission n'a rien d'impossible car le VAFC a récemment éprouvé des difficultés contre les candidats à une place sur le podium: défaites 2-1 contre Auxerre et 4-1 face au Paris FC au stade du Hainaut. N'oubliez pas que les Nordistes ont chuté six fois sur onze à domicile. Pour toutes ces raisons, envisager une victoire toulousaine cet après-midi n'a rien d'incongru.

Fiabilité : 75 %

