PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 mars – Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus s’impose sur la pelouse de la Sampdoria (1.65)

Depuis dix ans, la Juventus (4e) s’est imposée à Gênes contre la Sampdoria (15e) dans 60 % des cas. Aujourd’hui, les Bianconeri devraient confirmer leur domination au stade Luigi-Ferraris car les Blucerchiati luttent pour le maintien et traversent une période très compliquée: huit défaites et deux victoires en 2022, toute compétition confondue. Le 18 janvier, la Samp n’a pas pesé bien lourd dans le Piémont face à la Juve et s’est inclinée 4-1 en Coupe d’Italie. Sur les six dernières confrontations, les Turinois se sont imposés systématiquement (17 buts marqués et 4 encaissés). A domicile, les Doriani ont chuté une fois sur deux cette saison (4v, 3n, 7d). Enfin, les Bianconeri sont invaincus depuis vingt matches et n’ont plus perdu depuis le 27 novembre, à domicile contre l’Atalanta. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur la Juve à Gênes.

Fiabilité : 70 %

Les autres options:

Nantes ne perd pas à Troyes (1.50)

Nice ne perd pas à Montpellier (1.35)

Toulouse ne perd pas à Caen (1.22)

Cagliari ne perd pas à la Spezia (1.46)

Burnley ne perd pas à Brentford (1.66)

Liverpool gagne à Brighton (1.50)

Bruges gagne à Ostende (1.37)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 20.30

