PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Nice l’emporte à Nantes (2.35)

Après une entame de championnat intéressante, avec un nul et une victoire, le FC Nantes a marqué le pas en s’inclinant par deux fois à Rennes (1-0) et face à Lyon (0-1). Il faudrait que les Nantais réagissent pour ne pas connaître la même saison que la dernière qui avait été très compliquée. Ce sera difficile face à Nice. Les Aiglons ont débuté par un score nul et vierge face à Reims puis ont pris leurs aises. Ils restent sur deux succès de rang à Lille (0-4) et face à Bordeaux (4-0). Il ne faut évidemment pas oublier qu’ils menaient face à l’OM (1-0) avant que le match ne soit interrompu. La rencontre sera rejouée sur terrain neutre et à huis-clos. Je pense qu’ils vont enchaîner et s’imposer à Nantes. Un beau pari coté à 2.35 !

