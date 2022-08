PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 13 août - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Atalanta gagne à Gênes contre la Sampdoria (1.80)

Avantage aux Bergamasques cet après-midi à Gênes ! L'Atalanta, longtemps meilleure équipe à l'extérieur la saison dernière avec douze victoires en dix-neuf déplacements, compte bien repartir sur les mêmes bases pour souvent compenser ses lacunes à domicile qui lui ont coûté une place en Coupe d'Europe. Les "Nerazzurri" doivent s'imposer sur la pelouse de la Sampdoria comme ils l'ont fait trois fois lors des quatre dernières années pour montrer qu'il faudra compter avec eux dans la course à la Ligue des champions. En revanche, on peut s'inquiéter pour la Samp qui s'était incliné dix fois devant son public lors de l'exercice précédent et qui visera encore une fois le maintien.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L'Inter gagne à Lecce (1.28)

Villarreal ne perd pas à Valladolid (1.24)

Mönchengladbach ne perd sur la pelouse de Schalke 04 (1.37)

Le PSV gagne sur la pelouse de Go Ahead Eagles (1.37)

Benfica gagne sur la pelouse de Casa Pia (1.22)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 6.54

Pariez sur Sampdoria - Atalanta ici