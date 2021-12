PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 16 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Tottenham gagne à Leicester (3.20)

Déjà battu au King Power Stadium par Manchester City, Arsenal et Chelsea, Leicester n’accueille pas Tottenham en toute sérénité ce soir. Privés de nombreux joueurs dont Wesley Fofana, les Foxes se montrent très irréguliers et pourraient selon moi connaître des difficultés face à Tottenham, qui vient d’enchaîner trois victoires consécutives contre Leeds, Brentford et Norwich, dès adversaires il est vrai à sa portée. Par ailleurs, les Spurs se sont imposés à cinq reprises lors de leurs huit derniers voyages à Leicester. Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter un gros coup avec la victoire des hommes d’Antonio Conte pour essayer de tripler votre mise de départ. Et si vous trouvez ce pari trop risqué, optez pour le succès de Cluj à Constanta en Roumanie, beaucoup plus sécurisé (1.88). A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Cluj gagne à Constanta (1.88)

L’AEK Athènes gagne à Ionikos (1.48)

Le Torino ne perd pas sur la pelouse de la Sampdoria (1.50)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs:

