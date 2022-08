PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 17 août - Ligue des champions

Notre pronostic: le Viktoria Plzen ne perd pas sur la pelouse de Qarabag (1.60)

Même si les Tchèques ne sont pas favoris en Azerbaïdjan, je les juge supérieurs et capables de prendre une option dès le barrage aller avant le retour à Plzen. Depuis la reprise, ils présentent un excellent bilan: 6 victoires et 1 nul toute compétition confondue ! Au tour précédent face au Sheriff Tiraspol, un club sensiblement du même niveau que Qarabag, les Tchèques se sont imposés deux fois 2-1. Selon moi, ils ont les armes et l'expérience européenne qui leur permettront de ne pas rentrer chez eux bredouilles. Ils devraient être capables de faire aussi bien que les Hongrois de Ferencvaros, auteurs d'un 1-1 en Azerbaïdjan, et mieux que le FC Zürich, battu 3-2 à Agdam. Dans ces conditions, je vous suggère de jouer le N2 à 1.60.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Benfica bat le Dynamo Kiev à Lodz (1.68)

L'Etoile Rouge de Belgrade ne perd pas à Haïfa (1.48)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 3.98

Pariez sur Qarabag - Plzen ici