PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 17 septembre – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Eupen gagne sur la pelouse du Cercle Bruges (2.40)

Si Eupen connaît des problèmes à domicile en ce début de saison, ce club belge est toujours invaincu à l’extérieur: nul à Bruges (comme le PSG) et victoire à Malines et à Oud-Heverlee. Par ailleurs, les visiteurs restent sur trois victoires consécutives sur la pelouse du Cercle Bruges (13e) et n’y a plus perdu depuis six ans. Je vous propose de donc de parier sur un nouveau succès d’Eupen au stade Jan-Breydel pour largement doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Leeds gagne à Newcastle (2.25)

Santa Clara ne perd pas à Portimao (1.42)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 7.67

