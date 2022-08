PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: le Rapid de Vienne gagne à Vaduz (1.76)

Avantage au Rapid de Vienne qui n'a perdu, après quatre journées de championnat, que sur la pelouse du leader en Autriche... le LASK Linz ! Tombeur du Lechia Gdansk (Pologne) et du Neftchi Bakou (Azerbaïdjan) en préliminaires, les "Vert et Blanc" partent logiquement favoris chez l'avant-dernier de deuxième division suisse. En effet, Vaduz, club du Liechtenstein, dispute le Challenge League helvète et on ne peut pas dire que sa saison ait bien débuté: deux nuls puis trois défaites consécutives. Une victoire des Viennois à Vaduz, comme ils l'ont fait à Gdansk (ELC) ou à Klagenfurt (Bundesliga autrichienne) ne me surprendrait pas du tout (1.76).

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L'Olympiakos ne perd pas à Limassol (1.32)

Cluj ne perd pas à Maribor (1.28)

Bâle ne perd pas sur la pelouse du CSKA Sofia (1.31)

Nice ne perd pas sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv (1.32)

Fenerbahce ne perd pas sur la pelouse de l'Austria de Vienne (1.35)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 5.30

