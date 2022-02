PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 février - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Benfica s'impose sur la pelouse de Boavista (1.40)

Si Benfica (3e derrière Porto et le Sporting) ne sera pas champion du Portugal en 2022, c'est à cause de ses (contre)-performances au stade de la Luz (7 victoires, 1 nul et 3 défaites). En revanche, les Lisboètes ont été jusqu'ici redoutables à l'extérieur: neuf succès, un nul à Estoril et une défaite à Porto en onze déplacements. Boavista (12e) risque de souffrir ce soir devant son public. Même si l'ancien club d'Adil Rami n'a chuté qu'une seule fois à domicile - sept nuls et seulement trois victoires en onze rencontres - il faut bien noter que le club au maillot à damiers n'a pas encore reçu les quatre premiers de Primeira Liga que sont Braga, Benfica, le Sporting et Porto.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Leverkusen ne perd pas à Mayence (1.36)

Decic Tuzi gagne à Jezero au Monténégro (1.80)

Sutjesta gagne à Golubovci au Monténégro (1.36)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 4.66

