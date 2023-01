PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 janvier - Premier League

Notre pronostic : Manchester United gagne à Crystal Palace (1.80) !

Dynamiques opposées entre ces deux clubs ! D'un côté Crystal Palace, douzième de Premier League, qui a perdu ses trois derniers matches disputés au Selhurst Park (dont deux claques contre Tottenham et Fulham). De l'autre, Manchester United, quatrième du classement, vainqueur du derby face à City le weekend dernier et qui a remporté ses sept matches depuis la reprise ! Les Mancuniens comptent seulement un point de retard sur les Cytizens et doivent impérativement poursuivre leur série pour ne pas laisser le leader Arsenal s'échapper. Misez donc sur un succès des partenaires de Marcus Rashford (1.80) ! Fiabilité : 79%

