PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Bodo/Glimt s'impose sur la pelouse de Kristiansund (1.64)

Kristiansund, lanterne rouge d'Eliteserien, n'a pris qu'un point depuis le début de la saison, contre le promu Ham-Kam. Pas vraiment rassurant avant d'accueillir Bodo/Glimt, certes 8e du championnat, mais récent quart-finaliste de la Ligue Europa et double tenant du titre ! Le FKBG, l'un des favoris à sa propre succession, a certes chuté deux fois hors de ses bases, mais c'était à Molde et à Stavanger, respectivement 2e et 3e d'Eliteserien. La tâche des joueurs de Bodo s'annonce beaucoup plus simple sur la côte ouest de la Norvège. En effet, lors des dix dernières confrontations entre ces deux clubs, le KBK s'est incliné à neuf reprises pour un seul nul, en 2018. Dans ces conditions... foncez sur la victoire à l'extérieur du champion de Norvège !

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Stromsgodset ne perd pas à Sarpsborg (1.80)

Kuopio ne perd pas sur la pelouse d'Honka (1.38)

Vaasa ne perd pas sur la pelouse de l'HIFK (1.32)

Ceara ne perd pas à Cuiaba (1.38)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 7.42

Pariez sur Sarpsborg - Bodo/Glimt ici