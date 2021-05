PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Leeds s’impose à Southampton (2.45)

Quand les hommes de Marcelo Bielsa se déplacent, ça passe ou ça casse ! Neuf victoires et neuf défaites en dix-huit matches de Premier League à l’extérieur, pour aucun match nul ! Par ailleurs, cela fait maintenant dix-huit ans que Southampton et Leeds n’ont pas partagé les points. Enfin, les Saints n’ont concédé que trois nuls à domicile cette saison. Si j’avais pronostiqué un score de parité, cela aurait été bien sûr dans la rubrique « pari de folie ». Comme les Peacocks finissent très bien leur championnat (3-1 contre Tottenham et 4-0 à Burnley) et voyagent bien depuis deux mois (trois victoires et un revers à Brighton) alors que Southampton a chuté sur sa pelouse à sept reprises en dix-huit matches, je vous propose de parier sur Leeds pour un dixième succès en déplacement afin d'assurer une place dans le Top 10 anglais.

Fiabilité : 50 %

