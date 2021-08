PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 19 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Tottenham s'impose à Paços de Ferreira (1.52)

Trois victoires et deux nuls en matches de préparation puis surtout un magnifique succès 1-0 contre le champion en titre Manchester City lors de l'ouverture de la Premier League ! On constate que Tottenham débute très bien sa saison. Vu l'effectif et l'expérience des Spurs, envisager une victoire à Paços de Ferreira n'a rien d'incongru. De leur côté, les Portugais n'ont aucune expérience européenne et viennent de perdre 3-0 sur la pelouse du Boavista Porto après avoir battu Famalicao 2-0. Dans ces conditions, parier sur les Anglais en déplacement ne comporte pas vraiment de risque selon moi. Si vous avez un doute, je vous propose quatre autres possibilités ci-dessous pour cette rubrique. Et si vous souhaitez jouer le combiné, il pourrait vous permettre de quintupler votre mise.

Fiabilité: 70 %

Les autres options:

L'Union Berlin gagne sur la pelouse de KuPS (1.35)

Kairat ne perd pas à Esch (1.33)

Galatasaray ne perd pas à Randers (1.32)

Antwerp ne perd pas à Nicosie (1.42)

Cote totale des cinq paris extérieurs: 5.11

