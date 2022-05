PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 19 mai - Super League - Suisse

Notre pronostic: Sion s'impose à Lausanne (2.25)

Sion, 8e et premier non relégable (37 points) à deux journées de la fin, doit impérativement s'imposer ce soir à Lausanne, la lanterne rouge déjà condamnée à la descente, sous peine de voir ses deux concurrents directs dans le lutte pour le maintien l'envoyer au purgatoire le week-end prochain. En effet, les Grasshopers (7e), qui reçoivent St Gall, comptent le même nombre de points (37) mais une bien meilleure différence de buts (-2 contre -22) tandis que Lucerne (9e avec 36 points) a un goal-average de -13 avant son déplacement à Berne face aux Young Boys. Bien que Lausanne joue le jeu (nul contre Bâle et à Zürich, le nouveau champion, lors des deux dernières journées) malgré sa relégation actée depuis longtemps, Sion peut se montrer optimiste ce soir: 80 % de succès lors de ses dix derniers voyages à Lausanne. Dans ces conditions je vous propose de parier sur le FCS à l'extérieur pour doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

