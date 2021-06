PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 1e juillet – A Lyga - Lituanie

Notre pronostic: Panevezys gagne à Alytus en Lituanie (1.42)

Le FK Paneverys (4e du championnat de Lituanie) part logiquement avec les faveurs des pronostics à Alytus, l’avant-dernier de A Lyga. Le DFK Dainava, qui n’a remporté qu’une rencontre sur huit à domicile, risque de souffrir devant son public contre une équipe invaincue depuis cinq journées (trois victoires et deux nuls) et qui n’a chuté qu’à deux reprises lors de ses neuf déplacements depuis le début de la saison. Enfin, le FKP s’est déjà imposé deux fois en 2021 contre son adversaire du jour: 3-1 à l’extérieur et 3-0 à Paneverys. Pour toutes ces raisons… banco sur un succès des visiteurs à Alytus !

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

Le FC Riga ne perd pas à Liepaja (1.30)

Cote totale pour les deux paris extérieurs: 1.85

