PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 2 septembre – Premier League

Notre pronostic : Tottenham gagne à Burnley (1.88)

Quand le 18e reçoit le 3e, il est logique d’envisager que les visiteurs puissent s’imposer. Burnley a déjà perdu deux matches sur deux devant son public contre Manchester City (0-3) et Aston Villa (1-3). Un scénario similaire me paraît fort probable contre des Spurs invaincus après trois journées de championnat : nul à Brentford (2-2) et victoire contre Manchester United (2-0) et à Bournemouth (2-0). Cette belle série devrait se prolonger surtout si Tottenham marque un nouvelle fois deux buts. Il est en effet difficile d’envisager que Burnley en marque plus d’un face à la deuxième défense de PL (deux clean sheets en trois rencontres).

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Wolfsburg ne perd pas à Hoffenheim (1.50)

Fribourg ne perd pas à Stuttgart (1.62)

Galatasaray gagne à Gaziantep (1.32)

Caen ne perd pas à Laval (1.32)

