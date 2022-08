PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 20 août - Liga - Espagne

Notre pronostic: le Real Madrid s'impose sur la pelouse du Celta Vigo (1.68)

Vainqueur 2-1 à Almeria en ouverture de la Liga, le Real se déplace une nouvelle fois, à Vigo, pour y affronter le Celta, un club qui lui réussi très bien: 80 % de victoires en Galice sur les dix dernières années ! Les Madrilènes, qui souhaitent bien sûr conserver leur titre, savent qu'ils doivent gagner à l'extérieur le plus souvent possible afin de mettre la pression sur leurs concurrents directs que sont le Barça, l'Atletico ou encore Séville. Ils compteront une nouvelle fois sur Karim Benzema, probable futur Ballon d'Or, qui aura sûrement très envie d'ouvrir son compteur but car il n'a pas marqué à Almeria. Si le Celta a dû concéder le nul (2-2) face à l'Espanyol de Barcelone, on l'imagine mal priver les Madrilènes des trois points.

Fiabilité : 70 %

Les autres options:

Arsenal gagne à Bournemouth (1.40)

Metz ne perd pas à Laval (1.38)

Le Paris FC ne perd pas à Niort (1.27)

Le Betis ne perd pas à Majorque (1.35)

La Lazio ne perd pas sur la pelouse du Torino (1.38)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 7.68

