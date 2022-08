PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: West Ham gagne à Viborg (1.78)

Malgré plus de 100 millions d'investissement au Mercato, West Ham n'a pas encore décollé en Premier League: trois matches, trois défaites, contre Manchester City, à Nottingham et face à Brighton ! Il est vrai que Kehrer, Aguerd, Emerson n'ont pas encore joué alors que Cornet et Scamacca n'ont pas encore été titulaires en championnat... mais les deux derniers ont débuté lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence et l'attaquant italien que voulait le PSG a ouvert le score face aux Danois. Les Hammers se sont imposés 3-1 et voudront confirmer leur supériorité ce soir. On peut être un peu plus optimiste pour les Anglais qui devraient monter petit à petit en puissance. Je ne serais pas surpris qu'ils s'imposent à Viborg.

Fiabilité : 65 %

