PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 20 avril - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG gagne à Angers (1.40)

C'est à Angers que le Paris-SG visera un quatrième succès d'affilée... qui pourrait être le match du titre. Cela tombe bien car le leader présente un bilan exceptionnel face au SCO: quinze victoires et deux nuls en dix-sept rencontres, toute compétition et tout stade confondu, en près de trente ans. Même en l'absence de Neymar, suspendu, le PSG pourra compter sur Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 (22) pour s'imposer au stade Raymond Kopa. N'oubliez pas que les Angevins ont perdu à domicile dans 50 % des cas cette saison, contre des adversaires d'un calibre bien inférieur à celui des Parisiens. Enfin, la dynamique est totalement en faveur des favoris car Angers n'a gagné qu'une rencontre sur treize en 2022 et s'est incliné à neuf reprises.

Fiabilité : 75 %

