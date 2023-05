PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 20 mai – Bundesliga

Notre pronostic : l’Union Berlin s’impose à Hoffenheim (2.70)

Mais comment l’Union Berlin (4e) peut-il être outsider à Hoffenheim (14e) aujourd’hui ? Le club de la capitale, qui compte une longueur d’avance sur Fribourg, ne veut surtout pas rater l’occasion unique et historique de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour s’éviter tout mal de tête avant la dernière journée de Bundesliga contre le Werder et garder son destin en main, l’Union doit impérativement s’imposer à Hoffenheim, qui compte deux points de plus que Schalke 04 (16e et actuellement barragiste). La mission n’a rien d’impossible contre un club qui vient de chuter à trois reprises lors des quatre dernières journées et qui a déjà perdu huit fois devant son public cette saison. Selon moi, à 2.70 la victoire des Berlinois… il faut foncer !

Fiabilité : 45 %

