PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 août - Ligue 2

Notre pronostic: Sochaux s'impose à Amiens (2.50)

Sochaux a fort bien débuté sa saison à l'extérieur en s'imposant chez deux de ses concurrents directs (3-1 à Dijon et 2-1 à Caen) pour la montée en Ligue 1. On ne peut pas en dire autant d'Amiens à domicile puisque que les Picards ont chuté deux fois sur deux à la Licorne (2-1 contre Auxerre et 3-1 face à Quevilly). Par ailleurs, en vingt-cinq ans, les Sochaliens ont joué à Amiens à cinq reprises et s'y sont imposés dans 100 % des cas (7 buts inscrits et 1 seul encaissé... en 1996) ! Dans ces conditions, parier sur la victoire du 3e de Ligue 2 chez le 16e me semble très judicieux, surtout pour une très jolie cote de 2.50.

Fiabilité: 65 %

