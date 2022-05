PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 mai - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (1.86)

J38. Monaco doit faire aussi bien à Lens que Marseille contre Strasbourg, en conservant un meilleur goal-average (+4), pour garder sa place de dauphin du Paris-SG et ainsi se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue des champions. La mission n'a a priori rien d'impossible surtout que l'ASM reste sur neuf victoires consécutives en Ligue 1 et s'est imposé cette saison à Bollaert en Coupe de France (4-2). Cependant, il faut souligner que les Monégasques n'ont gagné qu'une seule fois en L1 dans le Pas-de-Calais lors des vingt dernières années (en 2015) et surtout que Lens joue aussi son avenir européen. En effet, le RCL, en cas de victoire ce soir devant un public en transe, pourrait atteindre la 5e place et ainsi jouer la Ligue Europa Conférence. Pour cela, il faudrait dans le même temps que Strasbourg perde à Marseille et que Nice ne gagne pas à Reims, ce qui n'a rien d'impossible. Même si Monaco vient d'aligner quatre succès de suite à l'extérieur, cela a été compliqué à Metz (2-1), à Rennes (3-2) et à Lille (2-1) et plus facile à St Etienne (4-1). Pour moi, Monaco sera en grand danger à Lens. Je vous suggère donc de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour presque doubler votre mise. En résultat sec, je penche plus vers le nul (4.00)

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Rennes ne perd pas à Ille et les deux équipes marquent (1.84)

Nice ne perd pas à Reims et moins de 3,5 buts dans le match (1.72)

Lyon ne perd pas à Clermont et les deux équipes marquent (1.74)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 10.24

