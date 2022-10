PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 octobre - NB I - Hongrie

Notre pronostic: Kecskemeti ne perd pas sur la pelouse du Vasas Budapest (1.62)

Direction la Hongrie pour le "pari extérieur" ! J'ai été plus que surpris de constater que Vasas Budapest, lanterne rouge de NB I, puisse être favori contre Kecskemeti, 2e du championnat, alors que son bilan est catastrophique: une victoire, six nuls et quatre défaites en onze journées. De son côté, le KTE, dauphin de Ferencvaros, n'a perdu qu'une fois cette saison, il y a près de deux mois. Ce club du centre de la Hongrie a pris des points à l'extérieur dans 80 % des cas. Alors comment imaginer qu'il puisse chuter que le dernier qui ne compte qu'une victoire. Alors foncez sur le N2 à 1.62 !

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Charleroi ne perd pas sur la pelouse du Cercles Bruges (1.62)

Apollon Limassol gagne sur la pelouse de l'Olympiakos Nicosie (1.66)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 4.35

