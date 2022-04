PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 avril - Ligue 2

Notre pronostic: Amiens ne perd pas à Dunkerque (1.40)

Déjà vainqueur 3-0 à l'aller le 3 décembre contre Dunkerque (19e), Amiens (11e) devrait logiquement profiter de ce court déplacement pour assurer définitivement son maintien en Ligue 2. En effet, l'USL reste sur six défaites consécutives et se dirige tout droit vers la relégation. Les Dunkerquois viennent de chuter à domicile contre Grenoble (3-0) et Valenciennes (2-1), deux clubs moins bien classés que les Picards. Pas vraiment rassurant face à une équipe qu'ils sont jamais battue depuis leur retour respectif en L2. La saison dernière les Amiénois avaient partagé les points dans le Nord en championnat (1-1) et s'étaient imposés en Coupe de France (4-2). Dans ces conditions, je ne vois pas l'ASC perdre ce soir.

Fiabilité : 75 %

