PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg gagne à Clermont (2.35)

Après deux succès surprenants lors de deux premières journées de Ligue 1, le promu auvergnat a connu pas mal de difficultés, notamment à domicile: une victoire, trois nuls et trois défaites en sept rencontres. Pas vraiment rassurant avant d'affronter Strasbourg qui n'a plus perdu en déplacement depuis deux mois: nul à Nantes puis à Monaco, suivis de deux succès, 3-0 à Nice en championnat et 1-0 à Valenciennes en 1/32e de finale de la Coupe de France. La tâche de Clermont (16e) s'annonce selon moi compliquée face à Strasbourg (7e) qui n'a perdu qu'une seule fois, contre Marseille, lors de ses huit dernières rencontres toute compétition confondue. Pour toutes ces raisons, parier sur les Alsaciens en Auvergne n'a pour moi rien d'incongru et pourrait vous permettre de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Lille gagne à Bordeaux (1.85)

Le Paris-SG gagne à Lorient (1.30)

Brest ne perd pas à Troyes (1.49)

L'Atletico gagne à Grenade (1.50)

Le Real gagne à Bilbao (2.10)

La Lazio gagne à Venise (1.66)

Milan gagne à Empoli (1.65)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 72.65

Pariez sur Clermont - Strasbourg ici