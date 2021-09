PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Nice s'impose à Lorient (2.25)

Dans 70 % des cas, Nice prend des points au Moustoir depuis treize ans, ce qui peut rendre ses fans optimistes avant ce déplacement en Bretagne. Les Aiglons ont déjà gagné 4-0 à Lille et 2-0 à Nantes et n'ont donc pas encore encaissé de but à l'extérieur. Sans un penalty raté par Gouiri à la 82e minute, Nice aurait sûrement remporté le derby de la Côte d'Azur face à Monaco et signé sa quatrième victoire consécutive. Alors même si Lorient a gagné ses deux matches à domicile face à Monaco et à Lille, deux grosses écuries en panne de confiance depuis le début du championnat, je suis convaincu que les Niçois ne reviendront pas bredouilles du Moustoir. J'imagine même qu'ils seront capables de s'imposer dans le Morbihan pour éventuellement retrouver une place sur le podium. Il faut reconnaître que l'effectif des Aiglons est d'un niveau supérieur à celui des Merlus. A eux de le prouver sur le terrain afin de me donner raison !

Fiabilité: 50 %

