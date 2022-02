PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 23 février - Ligue des champions

Notre pronostic: l'Ajax gagne à Lisbonne contre Benfica (1.80)

Le dernier voyage de l'Ajax à Lisbonne en Ligue des champions reste un excellent souvenir pour les Néerlandais: victoire 5-1 sur la pelouse du Sporting le 15 septembre ! Les joueurs d'Amsterdam ont d'ailleurs réussi un sans faute en phase de poule avec six succès en six journées et ont impressionné tous les observateurs européens. En championnat, ils ont inscrit 70 buts pour seulement 5 encaissés. Lors de ses dix dernières rencontres, l'Ajax a tout nettoyé du sol au plafond: 10 succès, 39 buts marqués et 1 subi ! Dans ces conditions, la tâche de Benfica, qui a déjà chuté quatre fois cette saison au stade de la Luz (Bayern, Gil Vicente, Sporting et Portimonense) s'annonce très difficile. Alors banco sur une victoire des Bataves qui ne viendront pas à Lisbonne pour faire du tourisme mais pour prendre dès ce soir une option sur la qualification pour les 1/4 de finale de la compétition !

Fiabilité : 60 %

